2018-12-04T08:52:06+03:00
Общество

В «Шишковке» оформляют читательские билеты по спецзаказу

На них можно разместить понравившуюся картинку или фотографию
Анна СЕМИНА
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Читательский билетЧитательский билетФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайская краевая библиотека имени В.Я. Шишкова теперь не просто оформляет электронные читательские билеты, но и делает их по спецзаказу.

Акцию запустили с 1 декабря, и продлится она до 31 января 2019 года. Все те, кто впервые «оформляется» в библиотеку, могут заказать себе читательский билет со своим дизайном.

- Электронные читательские билеты начали оформлять с начала 2017 года. Опция стала чрезвычайно востребованной, особенно среди молодежи, - говорят в самой библиотеке.

Процедура оформления проста: на почту biblio-reklama@mail.ru с пометкой «ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ» необходимо прислать выбранное изображение, при этом на нем не должно быть ненормативной лексики, оскорбительных текстов и картинок. В теле письма указываете свои ФИО и дату рождения. Технические параметры изображения: ширина 1015, высота 645 пикселей, формат png, jpeg, gif.

Однако перед этим придется все сходить в библиотеку и зарегистрироваться там с паспортом. Забрать электронный читательский можно будет не позднее, чем через два дня.

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