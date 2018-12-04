2018-12-04T08:52:06+03:00
Общество

В «Шишковке» оформляют читательские билеты по спецзаказу

На них можно разместить понравившуюся картинку или фотографию
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Читательский билетЧитательский билетФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Алтайская краевая библиотека имени В.Я. Шишкова теперь не просто оформляет электронные читательские билеты, но и делает их по спецзаказу.

Акцию запустили с 1 декабря, и продлится она до 31 января 2019 года. Все те, кто впервые «оформляется» в библиотеку, могут заказать себе читательский билет со своим дизайном.

- Электронные читательские билеты начали оформлять с начала 2017 года. Опция стала чрезвычайно востребованной, особенно среди молодежи, - говорят в самой библиотеке.

Процедура оформления проста: на почту biblio-reklama@mail.ru с пометкой «ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ» необходимо прислать выбранное изображение, при этом на нем не должно быть ненормативной лексики, оскорбительных текстов и картинок. В теле письма указываете свои ФИО и дату рождения. Технические параметры изображения: ширина 1015, высота 645 пикселей, формат png, jpeg, gif.

Однако перед этим придется все сходить в библиотеку и зарегистрироваться там с паспортом. Забрать электронный читательский можно будет не позднее, чем через два дня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт