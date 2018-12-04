4 Дек. 08:25 2018-12-04T08:39:11+03:00

Почти 350 тонн песка и соли высыпали на дороги Барнаула ночью 4 декабря Фото: Дарья САВЕНКО

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В ночь с 3 на 4 декабря дорожники вывезли с улиц Барнаула 2635 кубометров снега и рассыпали 349 тонн песчано-соляной смеси.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня ночью на городских улицах работало 100 единиц снегоуборочной техники. Снег ночную смену вывозили снега с проспекта Ленина, улицы Попова, Георгия Исакова, 50 лет СССР, Шумакова, Взлетной и многих других.

Во вторник, 4 декабря, на уборке дорог от снега задействовано 66 единиц техники, 83 дворника и 42 грузчика предприятия «Автодорстрой». Снегоуборочная техника сейчас работает на всех проспектах и площадях города, вывоз снега продолжается с площади Октября, проспектов Красноармейского, Строителей, улиц Советской Армии, А. Петрова, Юрина, Солнечная Поляна.

Автомобилистов призывают быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.