2018-12-04T07:29:10+03:00
Происшествия

На Алтае друзья вызвали такси, а затем угнали его

Дарья САВЕНКО
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Машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.Машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.Фото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском крае сотрудники полиции задержали троих друзей, которые совершили разбойное нападение на водителя такси.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, накануне вечером в селе Хабары трое жителей Хабарского района - 40-ка, 27-ми и 19-ти лет - заказали такси якобы для поездки в Новосибирск. По дороге Славгород - Крутиха, в двух километрах от села Береговое Панкрушихинского района, друзья, угрожая ножом, потребовали водителя ВАЗ-2112 остановиться, а после выкинули его и скрылись.

Вскоре всех троих задержали в одном из сел, а машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Известно, что все подозреваемые ранее уже неоднократно привлекались в уголовной ответственности.

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