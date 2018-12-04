2018-12-04T07:29:10+03:00
Происшествия

На Алтае друзья вызвали такси, а затем угнали его

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.Машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали троих друзей, которые совершили разбойное нападение на водителя такси.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, накануне вечером в селе Хабары трое жителей Хабарского района - 40-ка, 27-ми и 19-ти лет - заказали такси якобы для поездки в Новосибирск. По дороге Славгород - Крутиха, в двух километрах от села Береговое Панкрушихинского района, друзья, угрожая ножом, потребовали водителя ВАЗ-2112 остановиться, а после выкинули его и скрылись.

Вскоре всех троих задержали в одном из сел, а машину, в которой закончился бензин, нашли на трассе в пяти километрах от Крутихи.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Известно, что все подозреваемые ранее уже неоднократно привлекались в уголовной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
5 декабря школьники напишут итоговое сочинение
«АлтайБаскет» проиграл «Уфимцу» на домашней площадке
Две иномарки и два автобуса столкнулись на трассе Барнаул-Новосибирск
В центре Барнаула на час отключат светофоры
Главу сельсовета в Алтайском крае уличили в служебном подлоге
Алтайские школы будут работать, несмотря на сильные морозы
К вечеру 4 декабря в Барнауле похолодает до -30 градусов
Барнаул встал в восьмибалльных пробках утром 4 декабря
В Барнауле изменится тариф проездного для студентов
Троих полицейских обвиняют в незаконном задержании человека
Навесной потолок обрушился на двухлетнего мальчика
Бывший игрок барнаульского «Динамо» рассказал о плачевной ситуации в клубе
Интернет-приятель с пневматом напал на женщину
Школы Алтайского края в морозы будут работать
Старый мост перекроют в Барнауле
Антимонопольщики пригрозили алтайскому аграрию из-за прогноза цен на гречиху
Два брата сбросили приятеля с пятого этажа
Коммунальная авария произошла в Змеиногорске
В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает -37 градусов