5 декабря школьники напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-04T07:24:22+03:00

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В среду, 5 декабря, выпускники алтайских школ напишут итоговое сочинение (изложение). Экзамен предстоит сдать более чем 12 тысячам подростков.

Сочинение они будут писать на базе 614 школ. Именно оно определяет: будет ли допущен ребенок к государственной итоговой аттестации или нет. Оценок не существует, только «зачет» и «незачет».

- Результаты сочинения также могут использоваться при приеме в образовательные организации высшего образования, в том числе для выпускников прошлых лет, - говорят в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Стоит отметить, что подростки с ограниченными возможностями здоровья имеют право не писать сочинение, а выбрать изложение.

Завтрашний экзамен начнется в 10 утра по местному времени и продлится без малого четыре часа. При этом выпускникам с ОВЗ и инвалидам дают на 1,5 часа больше. Результаты огласят не позднее, чем через две недели после написания сочинения.

Пересдать можно будет 6 февраля и 8 мая.