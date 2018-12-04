2018-12-04T07:04:41+03:00
Происшествия

Две иномарки и два автобуса столкнулись на трассе Барнаул-Новосибирск

Один человек погиб
Дарья САВЕНКО
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ГУ МЧС по Алтайскому краю привязывает водителей быть аккуратными из-за гололеда.ГУ МЧС по Алтайскому краю привязывает водителей быть аккуратными из-за гололеда.Фото: Дарья САВЕНКО
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Четыре автомобиля столкнулись утром 4 декабря на 169 км автодороги Р-256 «Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - гр. с Монголией» в Тальменском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Hyundai County и автомобилем Nissan X-Trail, который улетел в кювет. После Hyundai Solaris врезался с Fiat Ducato.

В результате аварии водитель Hyundai Solaris от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой». Пассажир автомобиля Fiat Ducato - мужчина 38 лет - был госпитализирован в больницу.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

ГУ МЧС по Алтайскому краю привязывает водителей быть аккуратными из-за гололеда.

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