2018-12-04T06:43:52+03:00
Общество

В центре Барнаула на час отключат светофоры

Водителям стоит быть внимательнее
Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 4 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской в Барнауле отключат светофоры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, не работать светофоры там будут с 14:00 до 15:00. Отключение связано с плановыми ремонтными работами.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков.

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1 декабря в Барнауле перекроют проспект Социалистический

1 декабря в Барнауле на полтора месяца закрыли движение транспорта на участке проспекта Социалистического (подробнее).

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