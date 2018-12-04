В центре Барнаула на час отключат светофоры

СЕГОДНЯ 06:43 2018-12-04T06:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской в Барнауле отключат светофоры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, не работать светофоры там будут с 14:00 до 15:00. Отключение связано с плановыми ремонтными работами.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков.

Читайте также

Старый мост перекроют в Барнауле

4 декабря с 13 до 16 часов будет частично перекрыто движение автомобильного транспорта по направлению из Новоалтайска в Барнаул. При этом полоса движения из Барнаула в Новоалтайск будет открыта. Данные ограничения вызваны необходимостью провести работы по вывозу снега (подробнее).

1 декабря в Барнауле перекроют проспект Социалистический

1 декабря в Барнауле на полтора месяца закрыли движение транспорта на участке проспекта Социалистического (подробнее).