В центре Барнаула на час отключат светофоры
Во вторник, 4 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской в Барнауле отключат светофоры.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, не работать светофоры там будут с 14:00 до 15:00. Отключение связано с плановыми ремонтными работами.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестке, соблюдать требования дорожных знаков.
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