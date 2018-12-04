2018-12-04T06:03:23+03:00
Общество

К вечеру 4 декабря в Барнауле похолодает до -30 градусов

А ночью температура опустится до -34
Дарья САВЕНКО
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А ночью температура опустится до -34А ночью температура опустится до -34Фото: Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 4 декабря, утром на улице температура опустилась до -23 градусов. В течение всего дня в Барнауле будет холодать, и к вечеру столбик термометра достигнет -30 градусов.

Как сообщают синоптики, сегодня днем по всему Алтайскому краю -14…-19, в северных районах -21…- 26 градусов. Местами по югу края небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. В Барнауле без осадков, -22...-24 градуса. В ночь на среду, 5 декабря, температура в краевой столице опустится до -32...-34, по региону -25…- 30, местами в восточных и предгорных районах - 32…- 37 градусов.

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