К вечеру 4 декабря в Барнауле похолодает до -30 градусов

4 Дек. 05:02 2018-12-04T06:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 декабря, утром на улице температура опустилась до -23 градусов. В течение всего дня в Барнауле будет холодать, и к вечеру столбик термометра достигнет -30 градусов.

Как сообщают синоптики, сегодня днем по всему Алтайскому краю -14…-19, в северных районах -21…- 26 градусов. Местами по югу края небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. В Барнауле без осадков, -22...-24 градуса. В ночь на среду, 5 декабря, температура в краевой столице опустится до -32...-34, по региону -25…- 30, местами в восточных и предгорных районах - 32…- 37 градусов.

Читайте также

Школы Алтайского края в морозы будут работать

Общеобразовательные организации Алтайского края даже в лютые морозы будут работать в штатном режиме. Об этом заявили в Министерстве образования и науки региона (подробнее).