2018-12-04T03:18:28+03:00
Общество

В Барнауле изменится тариф проездного для студентов

Дарья САВЕНКО
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Рассчитаться за проезд картой может только ее владелецРассчитаться за проезд картой может только ее владелецФото: Дарья САВЕНКО
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С 1 января 2019 года стоимость проездного билета «Для студентов» будет составлять 550 рублей. Он рассчитан на неограниченное количество поездок в течение всего календарного месяца на трамвае и троллейбусе.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, активировать тарифный план можно только на карты вида «Студенческая». Пополнить можно с 15 числа месяца, предшествующего месяцу пополнения, до 14 числа (включительно) месяца, на который пополняется.

Между тем, прекращает работать с нового года тарифный план «Проездной билет для малообеспеченных студентов». Пользователи могут перевестись на тариф «Проездной билет для студентов». В пресс-службе добавляют, что рассчитаться за проезд картой может только ее владелец, стоимость провоза багажа проездным не оплачивается.

Напомним, что с 1 января 2019 года меняется стоимость проезда в общественном транспорте. В маршрутках он составит 25 рублей, а в троллейбусах, трамваях и автобусах – 23 рубля.

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