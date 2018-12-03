Троих полицейских обвиняют в незаконном задержании человека

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-03T17:26:09+03:00

Их уже уволили со службы

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Троих бывших полицейских из Бийска обвиняют в незаконном задержании человека.

Следствие установило, что в октябре прошлого года, вечером, возле одного из развлекательных заведений города между сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и 29-летним местным жителем произошел конфликт.

- Полицейские не имея на то право задержали мужчину, затолкали его в служебный автомобиль. Когда бийчанин попытался выйти из салона и разобраться в произошедшем, полицейские применили к нему физическую силу и надели наручники, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Против стражей правопорядка завели уголовное дело за превышение полномочий. Во время предварительного следствия ППСники своей вины не признали. Однако доказательств оказалось достаточно.

- В том числе, показания многочисленных свидетелей и результаты судебных экспертиз,- добавляют в ведомстве.

В ближайшее время состоится суд.