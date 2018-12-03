2018-12-03T16:08:26+03:00
Происшествия

Навесной потолок обвалился на двухлетнего ребенка

К счастью, мальчик не пострадал
Анна СЕМИНА
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Место ЧПМесто ЧПФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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В городе Бийске Алтайского края в понедельник утром, 3 декабря, в одном из домов навесной потолок обвалился на двухлетнего мальчика.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел в одной из квартир трехэтажного жилого дома на улице Советской. В тот момент там находился двухлетний мальчик. На него попали фрагменты потолка.

- По счастливой случайности ребенок не пострадал, но сильно испугался, - говорят в ведомстве.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. Известно, что в данной квартире проживает многодетная семья. Начиная с 2014 гожа жители всего дома несколько раз обращались в Управление ЖКХ администрации города Бийска с просьбой провести капитальный ремонт кровли. Помимо этого, есть даже решение суда, по которому администрация до 1 ноября этого года должна была провести капитальный ремонт кровли, но до сих пор это не было сделано.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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