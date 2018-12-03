Бывший игрок барнаульского «Динамо» рассказал о плачевной ситуации в клубе

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-03T14:11:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший игрок барнаульского «Динамо» рассказал, почему в клубе не перезаключили контракты с опытными игроками, а сама команда показывает неудовлетворительные результаты.

На условиях анонимности бывший игрок главной футбольной команды края дал развернутое интервью «ТОЛКу».

В частности он рассказал, что проблемы в клубе начались с той поры, когда на должность главного тренера был назначен Сергей Шишкин.

– Тренерского опыта у него не было. Он нам постоянно говорил о том, как сам играл в «Крыльях советов» и сколько голов забивал. Но я считаю, что когда ты приходишь работать тренером, нужно забыть, где ты играл и сколько голов забивал. А он постоянно хвастался, – говорит бывший футболист «Динамо».

Также он сетует, что команду на протяжении трех лет не вывозят на сборы, как это было раньше, что, по его мнению, негативно влияет на подготовку команды к сезону.

Напомним, что на продолжительные зимние каникулы игроки барнаульского «Динамо» ушли, занимая четвертое место в турнирной таблице из шести возможных. В 12-ти матчах первенства страны, сыгранных в текущем сезоне, барнаульцы смогли одержать только две победы, но при этом команда впервые за много лет пробилась в 1/16 финала Кубка России.