Интернет-приятель с пневматом напал на женщину

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-03T16:24:09+03:00

Он украл у нее ювелирные украшения

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае состоится суд над жителем Рубцовска, который совершил разбой в отношении женщины, с которой познакомился через интернет.

Неоднократно судимый мужчина познакомился с жительницей Барнаула в социальной сети. Некоторое время они переписывались, а потом он пригласил ее к себе в гости в Рубцовск.

- Когда они были на съемной квартире, мужчина начал угрожать гостье расправой. Потом он достал пневматический пистолет, передернул затвор, приставил его ко лбу женщины и потребовал у нее украшения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Побоявшись расправы, потерпевшая отдала мужчине золотые кольца, серьги, цепь и браслет. Чтобы она не могла позвать на помощь, он отобрал у нее сотовый телефон и разбил об пол.

Позже пострадавшая оценила ущерб от потери ювелирных украшений в сумму, превышающую 45 тысяч рублей, а от порчи телефона - 7,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Действия злоумышленника квалифицировали как разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. Полицейские смогли вернуть жительнице Барнаула украшения.

Дело передано в суд. Он состоится в Рубцовске.