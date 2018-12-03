2018-12-03T13:22:48+03:00
Общество

Школы Алтайского края в морозы будут работать

И все же родители могут оставить детей дома
Анна СЕМИНА
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Общеобразовательные организации Алтайского края даже в лютые морозы будут работать в штатном режиме. Об этом заявили в Министерстве образования и науки региона.

Школам выданы рекомендации не приостанавливать учебный процесс даже на период сильных морозов, а вести его в штатном режиме. Вместе с тем, как заверяют в профильном Министерстве, как и прежде родители учеников сами вправе принимать решение о том, отправлять ли чадо в школу или оставить дома. Если же ситуация будет развиваться по второму пути, то представители ребенка должны сначала сообщить о своем решении в администрацию школы или классному руководителю по телефону, а затем и письменно.

Если учеников начальных классов родители все же отправляют на занятия, то в школу и домой они должны сопровождать их. Для всех остальных рекомендовано проводить дистанционные занятия по системе «Сетевой край. Образование».

Кстати, в министерстве сообщают, что дополнительную информацию по вопросам обучения и температурном режиме, можно задать по телефону «горячей» линии: 8 (3852) 29-86-21.

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