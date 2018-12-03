Антимонопольщики пригрозили алтайскому аграрию из-за прогноза цен на гречиху
Директор алтайской агрофирмы «Нива» Павел Черногузов получил предостережение от алтайского ФАС о недопустимости публичных прогнозов о росте цен на гречиху.
Как сообщает «Политсибру», такой прогноз Павел Черногузов сделал в ноябре в интервью одному из алтайских СМИ. Она заявил, что в ближайшее время цена на крупу начнет расти и весной следующего года преодолеет рубеж в 30 рублей за килограмм.
В управлении ФАС отметили, что такие прогнозы в СМИ недопустимы, так как могут привести к нарушению закона о защите конкуренции.
- Такие заявления способствуют согласованным действиям участников рынка, необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на продукцию,- сказали в УФАС.
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