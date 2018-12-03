2018-12-03T12:25:30+03:00
Экономика

Антимонопольщики пригрозили алтайскому аграрию из-за прогноза цен на гречиху

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор алтайской агрофирмы «Нива» Павел Черногузов получил предостережение от алтайского ФАС о недопустимости публичных прогнозов о росте цен на гречиху.

Как сообщает «Политсибру», такой прогноз Павел Черногузов сделал в ноябре в интервью одному из алтайских СМИ. Она заявил, что в ближайшее время цена на крупу начнет расти и весной следующего года преодолеет рубеж в 30 рублей за килограмм.

В управлении ФАС отметили, что такие прогнозы в СМИ недопустимы, так как могут привести к нарушению закона о защите конкуренции.

- Такие заявления способствуют согласованным действиям участников рынка, необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на продукцию,- сказали в УФАС.

Читайте также:

Антимонопольное ведомство заинтересовалось очередным произведением рекламы "Магис-спорта". И предложило горожанам оценить его. На баннере тучна женщина взобралась на шпиль Барнаула (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы Алтайского края в морозы будут работать
Старый мост перекроют в Барнауле
Два брата сбросили приятеля с пятого этажа
Коммунальная авария произошла в Змеиногорске
В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает -37 градусов
Алтайский врач-онколог борется за престижную премию «Мы будем жить!»
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле
Виктор Томенко расскажет в Совете Федерации о брендах Алтайского края
Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю
Маршрутка врезалась в трамвай в Бийске
Житель Барнаула купил сосиску в тесте с начинкой в виде плесени
Световые столбы появились в небе над Новоалтайском
В 2019 году увеличится стоимость билетов на скорые поезда в Алтайском крае
Селянин в двух куртках ушел из кафе
Более 2 тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря
Завершился 10-й ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Алтайская радиоветлаборатория обнаружила опасные бактерии в очищенной воде
Жительница Барнаула представила фальшивые документы и получила кредит
Около 190 снегоуборочных машин работало на алтайских трассах
Снегопады и метели пройдут в начале рабочей недели на Алтае
Барнаульский «Университет» уступил команде «Трансгаз-Ставрополь» в повторном матче
Замыкание произошло в шахте на Алтае
В Барнауле водитель сбил остановку
Необычного «покупателя» заметили бийчане в супермаркете
Барнаульцев приглашают в школу экстрасенсов