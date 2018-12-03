2018-12-03T12:17:07+03:00
Происшествия

Два брата сбросили приятеля с пятого этажа

Мужчина скончался через несколько часов
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Два брата пойдут под суд за то, что сбросили своего приятеля с высоты пятого этажа. Трагедия произошла в Алтайском крае.

Следствие установило, что в октябре прошлого года, в одной из квартир жилого дома в селе Кулунда сидела компания мужчин. Во время застолья разгорелась ссора. Два брата стали избивать своего собутыльника. А потом им пришла мысль убить его.

- Они выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа, а сами сбежали с места преступления. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько часов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже на стадии следствия, обвиняемые не признавались в содеянном. Они настаивали на той версии, что их друг сам выбросился из окна, так как ранее несколько раз говорил, что хочет это сделать. Эту версию следователи опровергли. Им удалось собрать достаточное количество доказательств причастности братьев к гибели человека.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Алтайский краевой суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы Алтайского края в морозы будут работать
Старый мост перекроют в Барнауле
Антимонопольщики пригрозили алтайскому аграрию из-за прогноза цен на гречиху
Коммунальная авария произошла в Змеиногорске
В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает -37 градусов
Алтайский врач-онколог борется за престижную премию «Мы будем жить!»
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле
Виктор Томенко расскажет в Совете Федерации о брендах Алтайского края
Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю
Маршрутка врезалась в трамвай в Бийске
Житель Барнаула купил сосиску в тесте с начинкой в виде плесени
Световые столбы появились в небе над Новоалтайском
В 2019 году увеличится стоимость билетов на скорые поезда в Алтайском крае
Селянин в двух куртках ушел из кафе
Более 2 тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря
Завершился 10-й ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Алтайская радиоветлаборатория обнаружила опасные бактерии в очищенной воде
Жительница Барнаула представила фальшивые документы и получила кредит
Около 190 снегоуборочных машин работало на алтайских трассах
Снегопады и метели пройдут в начале рабочей недели на Алтае
Барнаульский «Университет» уступил команде «Трансгаз-Ставрополь» в повторном матче
Замыкание произошло в шахте на Алтае
В Барнауле водитель сбил остановку
Необычного «покупателя» заметили бийчане в супермаркете
Барнаульцев приглашают в школу экстрасенсов