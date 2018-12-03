Два брата сбросили приятеля с пятого этажа

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-03T12:17:07+03:00

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Два брата пойдут под суд за то, что сбросили своего приятеля с высоты пятого этажа. Трагедия произошла в Алтайском крае.

Следствие установило, что в октябре прошлого года, в одной из квартир жилого дома в селе Кулунда сидела компания мужчин. Во время застолья разгорелась ссора. Два брата стали избивать своего собутыльника. А потом им пришла мысль убить его.

- Они выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа, а сами сбежали с места преступления. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько часов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже на стадии следствия, обвиняемые не признавались в содеянном. Они настаивали на той версии, что их друг сам выбросился из окна, так как ранее несколько раз говорил, что хочет это сделать. Эту версию следователи опровергли. Им удалось собрать достаточное количество доказательств причастности братьев к гибели человека.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Алтайский краевой суд.