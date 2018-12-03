2018-12-03T11:44:53+03:00
Происшествия

Коммунальная авария произошла в Змеиногорске

Из-за неполадок с электричеством остановились котельные
Анна СЕМИНА
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Отопление уже подключилиОтопление уже подключилиФото: Анна СЕМИНА
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Жители алтайского города Змеиногорска в декабрьские морозы остались без отопления. Вновь произошла коммунальная авария.

Как сообщает сайт «Змеиногорский вестник», проблемы возникли на водозаборе. Из-за этого встали котельные. Накануне вечером у жителей города пропала горячая вода. Поставщик позже сообщил, что произошла огромная утечка воды, но оперативно причину установить не удалось. Оказалось, что из-за обгоревших проводов остановились два насоса.

- Авария произошла из-за бури и перепадов электроэнергии, вызванных непогодой, - говорят работники ЖКХ.

Как результат – остановилась работа котельных. После устранения всех неполадок ночью стали возвращать горячую воду потребителям. Отопление чуть позже. Когда ситуация нормализовалась, в 10 утра насосы вновь остановились. И опять из-за обгоревших проводов.

Помимо этого в районе котельной №4 друг за другом произошло два порыва. По данным местных специалистов отдела ГО и ЧС в настоящее время все неполадки устранены.

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