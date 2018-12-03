В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает -37 градусов

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-03T11:27:19+03:00

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В ближайшие дни – с 4 до 6 декабря в Алтайском крае похолодает до -23...-30 градусов, а в отдельных районах до -37.

Как сообщили синоптики, в ночь на 4 декабря температура воздуха опустится до -24…-29 градусов, местами в южных районах -17…-22 градуса, в северо-восточных районах похолодает до -35 градусов. Днем прогнозируется -22…-27 градусов, в южных районах -17…-22 градуса. Весь день обещают снег с ветром до 15 метров в секунду.

В ночь на среду, 5 декабря, в крае ожидается -25…-30 градусов, в восточных и предгорных районах -32…-37 градусов, днем -19…-24 градуса. В утренние часы местами туман, изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В четверг, 6 декабря, ночью в регионе будет -23…-28 градусов, местами в восточных и предгорных районах -30…-35 градусов. Днем прогнозируют -18…-23 градуса, в предгорьях до -13 градусов. Без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы также местами туман, изморозь. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.