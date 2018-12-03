Алтайский врач-онколог борется за престижную премию «Мы будем жить!»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-03T11:31:43+03:00

Проголосовать за Алефтину Красилову можно до 15 января 2019 года

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Премия «Мы будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России, медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, журналистам и даже пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.

Номинантом от Алтайского края стала заведующая гинекологическим отделением краевого онкодиспансера Алефтина Красилова. Врач в четвертом поколении, Отличник здравоохранения, она уже больше 35 лет работает в онкологии, причем не только успешно организует свой коллектив, но и активно занимается клинической работой. Алефтина Александровна – прекрасный хирург-гинеколог, единственный врач в диспансере, который выполняет расширенную операцию Вертгейма. Количество пролеченных доктором Красиловой за все годы работы пациенток (около 50 000!) сопоставимо с населением нескольких алтайских деревень! И все они желают ей победы!

Проголосовать за любимого доктора можно уже сегодня на сайте Премии. Голосование продлится до 15 января 2019 года. Всего в голосовании примут участие 69 номинантов со всех уголков России.