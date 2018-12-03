Алтайский врач-онколог борется за престижную премию «Мы будем жить!»
Премия «Мы будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России, медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, журналистам и даже пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.
Номинантом от Алтайского края стала заведующая гинекологическим отделением краевого онкодиспансера Алефтина Красилова. Врач в четвертом поколении, Отличник здравоохранения, она уже больше 35 лет работает в онкологии, причем не только успешно организует свой коллектив, но и активно занимается клинической работой. Алефтина Александровна – прекрасный хирург-гинеколог, единственный врач в диспансере, который выполняет расширенную операцию Вертгейма. Количество пролеченных доктором Красиловой за все годы работы пациенток (около 50 000!) сопоставимо с населением нескольких алтайских деревень! И все они желают ей победы!
Проголосовать за любимого доктора можно уже сегодня на сайте Премии. Голосование продлится до 15 января 2019 года. Всего в голосовании примут участие 69 номинантов со всех уголков России.