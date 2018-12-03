Трамвай протаранил иномарку в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-03T10:50:21+03:00

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Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая произошло в понедельник, 3 декабря, на улице Попова напротив фитнес-центра «Адриатика».

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», дорогу не поделили трамвай и «Toyota Camry». Движение в настоящий момент на перекрестке улиц Попова и Власихинской затруднено, трамваи стоят.

Сейчас в Барнауле на дорогах семь баллов. Пробки образовались перед «Лентой» на улице Власихинской, на Ленточном шоссе перед улицей Власихинской, на проспекте Строителей перед Павловским трактом, на улицах Ядринцева и Челюскинцев.

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