2018-12-03T10:50:21+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил иномарку в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
«Инцидент Барнаул»«Инцидент Барнаул»
Изменить размер текста:

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая произошло в понедельник, 3 декабря, на улице Попова напротив фитнес-центра «Адриатика».

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», дорогу не поделили трамвай и «Toyota Camry». Движение в настоящий момент на перекрестке улиц Попова и Власихинской затруднено, трамваи стоят.

Сейчас в Барнауле на дорогах семь баллов. Пробки образовались перед «Лентой» на улице Власихинской, на Ленточном шоссе перед улицей Власихинской, на проспекте Строителей перед Павловским трактом, на улицах Ядринцева и Челюскинцев.

Читайте также

Маршрутка врезалась в трамвай в Бийске

В районе остановки общественного транспорта «Алтайвитамины» автобус маршрута №46, двигаясь по проспекту Кирова, на трамвайном переезде врезался в вагон. Столкновение с трамваем было сильным, и маршрутка лишилась передней части (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы Алтайского края в морозы будут работать
Старый мост перекроют в Барнауле
Антимонопольщики пригрозили алтайскому аграрию из-за прогноза цен на гречиху
Два брата сбросили приятеля с пятого этажа
Коммунальная авария произошла в Змеиногорске
В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает -37 градусов
Алтайский врач-онколог борется за престижную премию «Мы будем жить!»
Виктор Томенко расскажет в Совете Федерации о брендах Алтайского края
Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю
Маршрутка врезалась в трамвай в Бийске
Житель Барнаула купил сосиску в тесте с начинкой в виде плесени
Световые столбы появились в небе над Новоалтайском
В 2019 году увеличится стоимость билетов на скорые поезда в Алтайском крае
Селянин в двух куртках ушел из кафе
Более 2 тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря
Завершился 10-й ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
Алтайская радиоветлаборатория обнаружила опасные бактерии в очищенной воде
Жительница Барнаула представила фальшивые документы и получила кредит
Около 190 снегоуборочных машин работало на алтайских трассах
Снегопады и метели пройдут в начале рабочей недели на Алтае
Барнаульский «Университет» уступил команде «Трансгаз-Ставрополь» в повторном матче
Замыкание произошло в шахте на Алтае
В Барнауле водитель сбил остановку
Необычного «покупателя» заметили бийчане в супермаркете
Барнаульцев приглашают в школу экстрасенсов