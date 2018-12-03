Виктор Томенко расскажет в Совете Федерации о брендах Алтайского края

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-03T10:18:03+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 3 декабря, на заседании в Совете Федерации расскажет о брендах нашего региона.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, заседание совета по вопросам интеллектуальной собственности будет проводить спикер верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представит участникам мероприятия опыт нашего региона в развитии и популяризации местных брендов.

К брендам, которые уже ассоциируются у потребителей с Алтайским краем, относят уникальные сыры, безусловно, мед, пантовую продукцию и услуги (ванны и прочее), муку, макароны, крупы, подсолнечное масло, а также туризм и туристические проекты. К последнему пункту в частности можно отнести гастрономические фестивали.

Помимо этого в Алтайском крае используется такой продуктовый бренд, как «+100 к здоровью». Ему уже около пяти лет и его применяют, как знак качества. Однако расположить его на упаковке просто так невозможно. Перед этим предприятие должно пройти проверку экспертной комиссии.