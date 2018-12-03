Более 16 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю

СЕГОДНЯ 10:14 2018-12-03T10:21:28+03:00

Гриппа у нас пока нет

Изменить размер текста: A A

С 19 по 25 ноября в поликлиники Алтайского края обратились 16,1 тысяч человек с ОРВИ. Случаев заболевания гриппом пока нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, большинство заболевших – 73% – это дети до 14 лет. По последним данным, против гриппа за счет федеральных средств привито 1 млн 64 тысячи 32 человека. За счет работодателей или личных средств прививки поставили 8318 людям.

Управление рекомендует при первых признаках заболевания ОРВИ и гриппа немедленно обращаться за медицинской помощью. В общественных местах желательно использовать медицинские маски, регулярно и тщательно мыть руки и проветривать помещения, ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей, больше гулять на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться.