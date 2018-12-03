2018-12-03T09:34:00+03:00
Происшествия

Маршрутка врезалась в трамвай в Бийске

У автобуса полностью разбит перед
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"Фото: Анна СЕМИНА
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Авария с участием трамвая и маршрутного такси произошла накануне днем, 2 декабря, в городе Бийске Алтайского края.

Так в районе остановки общественного транспорта «Алтайвитамины» автобус маршрута №46, двигаясь по проспекту Кирова, на трамвайном переезде врезался в вагон. Столкновение с трамваем было сильным, и маршрутка лишилась передней части. У нее полностью разбит бампер, фары, оторван капот и наверняка еще есть внутренние повреждения. Что касается трамвая, то у него осталась вмятина. Устранить ее будет гораздо проще, чем отремонтировать автобус.

В Барнауле накануне тоже было немало аварий и в том числе с участием общественного транспорта. Так в районе остановки на Новом рынке автобус врезался в стоящий троллейбус. Водитель на гололеде просто не смог затормозить.

Также в этот же день автомобиль буквально снес саму остановку в поселке Южный. Очевидцы говорят, что причиной аварии также стал гололед.

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