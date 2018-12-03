Житель Барнаула купил сосиску в тесте с начинкой в виде плесени

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-03T09:42:53+03:00

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Житель Барнаула в социальной сети «Вконтакте» пожаловался на то, что ему продали сосиску в тесте, в которой была плесень.

Свой гневный пост он опубликовал в сообществе «Черный список Барнаул». По словам мужчины, в павильоне на улице Сухэ-Батора, 3В он купил две сосиски в тесте. Если первую съел, как говорится, не глядя, то вот на вторую обратил внимание.

- Надкусил и случайно заглянул во внутрь, - говорит он.

А внутри его ждала паутинка из плесени. Как долго эта сосиска ждала своего клиента в данном магазине, известно только его продавцам. Однако, по словам пострадавшего, он уже успел прочитать отзывы других людей о данном заведении, и оказалось, что он не первый, кому попалась в качестве начинки плесень. Таким образом, можно сделать вывод, что это происходит систематически.

- Никогда в жизни туда не пойду и друзей оповещу. Всё мясо и выпечка лежит с неизвестно какого времени, даты производства нет, - также добавляет покупатель.

Кстати, на вопрос других участников сообщества как самочувствие после употребления первой сосиски, мужчина ответил, что хорошее.