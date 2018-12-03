Световые столбы появились в небе над Новоалтайском

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-03T08:15:04+03:00

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Столбы света, вздымающиеся к небу, заметили жители города Новоалтайска в ночь на 3 декабря.

Снимками необычного природного явления поделились читатели портала altapress.ru. Их автор рассказала, что столбы были очень яркими, но при этом «задержались» они ненадолго. Причем до настоящего момента ничего подобного она не видела.

Кстати, за последнее время это уже, как минимум, второе необычное природное явление. Так 12 ноября, в день приезда в Барнаул главного Деда Мороза страны из Великого Устюга, вся делегация гостей, да и сами жители города увидели в утреннем небе гало – светящийся обод вокруг солнца.

Кстати говоря, световые столбы являются одним из вариантов гало. Со стороны они могут напоминать прожекторные лучи, но на самом деле это природное явление, которое проявляется при взаимодействии небесных светил и ледяных кристаллов.