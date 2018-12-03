2018-12-03T07:45:51+03:00
Общество

В 2019 году увеличится стоимость билетов на скорые поезда в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В следующем году в Алтайском крае увеличится стоимость билетов на скорые и ускоренные поезда «Восток», «Калина красная» и «Просторы Алтая».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по негосударственному регулированию цен и тарифов, стоимость билетов с 1 января 2019 года увеличится для пассажиров на 2% от действующих тарифов. Индексация также коснется и абонементных билетов на 3%. Немного сэкономить можно, купив абонементные билеты с дополнительной скидкой, которые появятся в продаже с 1 мая по 30 сентября.

В управлении добавляют, что тарифы на проезд установлены ниже их экономически обоснованного уровня. На протяжении ряда лет пассажиры, пользующиеся этим видом транспорта, оплачивают порядка 60% от реальной стоимости поездки. Остальную часть стоимости пригородной пассажирской компании компенсируется из региональной казны.

Отметим, что стоимость билетов на пригородные электрички и поезда пригородного сообщения не поднимется.

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