Селянин в двух куртках ушел из кафе

СЕГОДНЯ 07:21 2018-12-03T08:26:01+03:00

Одна была его, а вторую он украл

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае житель села Макарьевка ушел из кафе в двух куртках. Одна из них была чужая.

Инцидент произошел накануне ночью в одном из кафе Белокурихи.

- 20-летний житель села Макарьевка Алтайского района прямо на глазах другого посетителя кафе сначала надел свою куртку, а затем поверх нее вторую – чужую, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

После этого молодой человек вышел из кафе и скрылся. Ущерб потерпевшему составил около пяти тысяч рублей.

На место происшествия были вызваны полицейские. Они быстро установили личность подозреваемого и спустя несколько часов задержали. Украденную куртку стражи правопорядка обнаружили по месту жительства злоумышленника. Ее изъяли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Гарбеж». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.