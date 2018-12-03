2018-12-03T06:48:33+03:00
Общество

Более 2 тысяч кубометров снега вывезли из Барнаула в ночь на 3 декабря

Дарья САВЕНКО
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Работало в минувшие выходные на дорогах до 186 единиц техники.Работало в минувшие выходные на дорогах до 186 единиц техники.Фото: Дарья САВЕНКО
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2039 кубометров снега вывезли в ночь со 2 на 3 декабря из Барнаула.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, работало в минувшие выходные на дорогах до 186 единиц техники. В ночь на понедельник, 3 декабря, на улицы вышли 98 спецмашин, которые вывезли 2039 кубометров снега и высыпали 190 тонн реагентов.

В первый день этой недели в городе работают 69 единиц техники, 82 дворника и 37 грузчиков.

Снегоуборочная техника сейчас находится на всех проспектах и площадях города, вывоз снега продолжается с проспектов Калинина, Строителей, улиц Аносова, Жасминной, Малахова, Павловского тракта. Грейдер работает на проспекте Космонавтов на участке от улицы Попова до Гоньбинского тракта.

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Для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 19 декабря установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время (подробнее).

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