2018-12-03T06:02:22+03:00
Наука

Алтайская радиоветлаборатория обнаружила опасные бактерии в очищенной воде

Специалисты выявили условно-патогенные бактерии вида S. aureus
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Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований обнаружили условно-патогенные бактерии вида S. aureus в пробе очищенной воды.

Для приготовления лекарственных средств, изготовляемых в асептических условиях, воду очищенную подвергают стерилизации. На предприятии изготовителя вода очищенная хранится и распределяется в условиях, предотвращающих рост микроорганизмов и исключающих возможность любой другой контаминации. Хранение воды очищенной осуществляют в специальных сборниках, оно не должно превышать 3 суток, важно соблюдать все условия.

Золотистый стафилококк (лат. Staphylococcus aureus) - вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Приблизительно 25-40% населения являются постоянными носителями этой бактерии, которая может сохраняться на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

S. aureus может вызывать широкий диапазон заболеваний, начиная с лёгких кожных инфекций: угри, импетиго, фурункул, флегмона, карбункул, стафилококковый ожогоподобный кожный синдром и абсцесс, до смертельно опасных заболеваний: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Диапазон заболеваний простирается от кожных, мягких тканей, респираторных, костных, суставных и эндоваскулярных до раневых инфекций. Он до сих пор является одной из четырёх наиболее частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые инфекции.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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