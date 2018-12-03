Жительница Барнаула представила фальшивые документы и получила кредит

СЕГОДНЯ 05:55 2018-12-03T05:55:31+03:00

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Полицейские краевой столицы задержали местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 31-летняя жительница Барнаула предоставила заведомо подложные документы и сведения и оформила кредит в микрофинансовой компании. Ущерб оценили в три тысячи рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку, или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

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