2018-12-03T04:08:11+03:00
Общество

Около 190 снегоуборочных машин работало на алтайских трассах

Они дежурили в круглосуточном режиме
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для организации проезда по федеральным трассам Алтайского края Упрдор «Алтай» выпустил около 190 единиц техники

На сайте управления сообщается, что в минувшую пятницу, 30 ноября, и в субботу, 1 декабря, в частности на «Чуйском тракте» и на трассе Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан работали от 114 до 193 единиц техники. Для того чтобы обеспечить безопасность движения было израсходовано больше 1234 тонны противогололедных материалов. При этом спецтехника была задействована в круглосуточном режиме.

Это была вынужденная мера, так как в конце прошлой недели в крае действовало штормовое предупреждение. В связи с этим спецслужбы вышли на работу и накануне. Тем не менее, как сообщают сами водители, трассы далеко не в самом лучшем состоянии. За эти дни на дорогах произошло много аварий. Довольно часто автомобили слетали с трасс именно из-за гололеда.

Читайте также:

В Барнауле водитель сбил остановку

Автобус и троллейбус столкнулись в Барнауле

На трассе Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайская радиоветлаборатория обнаружила опасные бактерии в очищенной воде
Жительница Барнаула представила фальшивые документы и получила кредит
Снегопады и метели пройдут в начале рабочей недели на Алтае
Барнаульский «Университет» уступил команде «Трансгаз-Ставрополь» в повторном матче
Замыкание произошло в шахте на Алтае
В Барнауле водитель сбил остановку
Необычного «покупателя» заметили бийчане в супермаркете
Барнаульцев приглашают в школу экстрасенсов
Момент наезда на пешехода попал на видео
Жители Барнаула жалуются на грязную питьевую воду
Третьеклассники закидывали камнями проезжающие поезда
Автобус и троллейбус столкнулись в Барнауле
Вор обокрал сельский магазин, а добычу спрятал в снегу
Парень с девушкой украли хаски в Барнауле
Молодой селянин попался на хранении наркотиков
Барнаульский «Университет» дома обыграл «Трансгаз-Ставрополь»
На Алтае арестовали имущество застреливших трех косуль браконьеров
Частный дом горел в Алейском районе
На трассе Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет
В Новоалтайске грабитель напал на молодую девушку
Сергей Дугин проверил, как убирают в Барнауле снег
Серийного грабителя задержали в Бийске
Жительница Барнаула угрожала убийством своему мужу
Очевидцы: после ДТП в Барнауле в салоне автомобиля зажало женщину
На «Алтайской зимовке» пройдут соревнования по лыжным гонкам
В Рубцовске открыли «Лыжню здоровья»
В Барнауле стартовал проект «Зимний дворовый инструктор»
На Мало-Тобольской улице построят новогодний городок