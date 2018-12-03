Около 190 снегоуборочных машин работало на алтайских трассах
Для организации проезда по федеральным трассам Алтайского края Упрдор «Алтай» выпустил около 190 единиц техники
На сайте управления сообщается, что в минувшую пятницу, 30 ноября, и в субботу, 1 декабря, в частности на «Чуйском тракте» и на трассе Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан работали от 114 до 193 единиц техники. Для того чтобы обеспечить безопасность движения было израсходовано больше 1234 тонны противогололедных материалов. При этом спецтехника была задействована в круглосуточном режиме.
Это была вынужденная мера, так как в конце прошлой недели в крае действовало штормовое предупреждение. В связи с этим спецслужбы вышли на работу и накануне. Тем не менее, как сообщают сами водители, трассы далеко не в самом лучшем состоянии. За эти дни на дорогах произошло много аварий. Довольно часто автомобили слетали с трасс именно из-за гололеда.
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