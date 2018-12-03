2018-12-03T03:50:29+03:00
Общество

Снегопады и метели пройдут в начале рабочей недели на Алтае

А с завтрашнего дня начнется похолодание
Анна СЕМИНА
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По данным алтайских синоптиков, новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется со снегопадов.

По прогнозу Алтайского ЦГМС, сегодня днем в регионе ожидается -9...-14, в северных и восточных районах до -19 градусов. При этом на большей части территории края будет идти снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ранним утром местами изморозь, туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле днем от минус 12 до минус 14 градусов. Временами также будет идти снег и слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. В связи со снегопадами не исключены автомобильные заторы.

А вот с завтрашнего дня вновь начнется похолодание. К концу дня столбик термометра опустится до отметки -27 градусов. По предварительному прогнозу, самым холодным днем на этой неделе будет среда: ночью до минус 32-х, а днем – минус 25.

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