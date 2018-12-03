2018-12-03T03:35:41+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» уступил команде «Трансгаз-Ставрополь» в повторном матче

Игра завершилась со счетом 2:3
Анна СЕМИНА
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Волейболисты барнаульской команды «Университет» в повторной игре с командой из Георгиевска - «Трансгаз-Ставрополь» уступили.

Матч состоялся на домашней площадке «студентов» в воскресенье, 2 декабря. Если днем ранее подопечные Ивана Воронкова выиграли со счетом 3:1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:19), то накануне вечером они не смогли повторить успех.

Сразу было видно, что гости провели работу наш ошибками и были серьезно настроены на реванш. Из-за этого игра была неровной. Так в первой партии «Университет» оказался сильнее (26:24), а вот во второй уже уступил (20:25).

«Качели» продолжались до конца встречи. В итоге на тай-брейке барнаульцы уступили. Общий результат матча - 2:3 (26:24, 20:25, 25:22, 23:25, 11:15).

Следующий тур чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «А» «Университет» проведет на выезде в Екатеринбурге. В следующие выходные, 8-9 декабря, барнаульцы сыграют с «Локомотивом-Изумрудом».

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