Замыкание произошло в шахте на Алтае

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-02T14:41:49+03:00

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Короткое замыкание произошло на руднике «Заречный» в Алтайском крае в воскресенье, 2 декабря. Шахтеров вывели на поверхность.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, на руднике произошло короткое замыкание компрессора. Из-за этого шахтерам пришлось подняться на поверхность. Всего в момент ЧП там находилось 30 человек. Из них никто не пострадал.

В профильном ведомстве отмечают, что никакого возгорания в шахте не было, хотя задымление из-за замыкания все же произошло.

- Неполадку в компрессоре быстро устранили, - говорят в МЧС.

После происшествия шахту провентилировали. Сейчас рудник работает в штатном режиме.

Напомним, за этот год это уже не первое ЧП на рудниках в Алтайском крае. Так в июне на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе погиб рабочих. До выяснения всех обстоятельств там приостановили взрывы. Мужчина оказался под завалами горной породы.