2018-12-02T13:47:14+03:00
Происшествия

В Барнауле водитель сбил остановку

К счастью, в тот момент рядом с ней не было людей
Анна СЕМИНА
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Авария на п.ЮжныйАвария на п.ЮжныйФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В барнаульском поселке Южный водитель сбил остановку. Авария произошла в воскресенье вечером, 2 декабря.

Если быть точнее, дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде на Южный. Как рассказали в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» очевидцы, никто из людей не пострадал. В тот момент на остановке никого не было.

По одной из версий, авария произошла из-за гололеда. Водители отмечают, что на Южном довольно сильный гололед. Правда, судя по количеству ДТП, такая ситуация сложилась во всем городе.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», сегодня же произошла авария с участием автобуса и троллейбуса. По словам очевидцев, причиной столкновения стала именно наледь около остановки.

На трассах также сильный гололед. Так накануне на дороге Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет.

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