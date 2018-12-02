2018-12-02T13:22:28+03:00
Происшествия

Необычного «покупателя» заметили бийчане в супермаркете

Им оказалась мышь
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 2 декабря, жители Бийска заметили в супермаркете необычного покупателя, который на самом деле ничего приобретать не собирался.

Дело в том, что этот «покупатель» - мышь. По словам участников группы «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», ее заметили между стеллажами в магазине «Холди» на улице Социалистической.

Стоит отметить, что судя по опубликованному в группе снимку, мышь довольно крупненькая и упитанная. А это значит, что она, скорее всего давно обитает в этом супермаркете.

- Да мыши практически в каждом магазине, складе имеются, и это ни для кого не новость. Зима. Вот и лезут где теплей, где пища, - пишет одна из участниц паблика.

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