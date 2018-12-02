Барнаульцев приглашают в школу экстрасенсов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-02T13:00:22+03:00

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Барнаульцев приглашают в первую телевизионную «Школу экстрасенсов» от канала ТНТ.

Это уникальный проект от создателей «Битвы экстрасенсов». Он призван в очередной раз перевернуть представления о человеческих способностях и приоткрыть завесу тайны эзотерических процессов!

Кастинг пройдет не только в Москве, но и в других крупных городах России. Жители Барнаула, к примеру, смогут продемонстрировать свои способности во время отбора будущих учеников школы в Омске или Новосибирске. Кастинги состоятся 15 и 16 декабря.

Наставниками школы станут двое сильнейших победителей «Битвы экстрасенсов» - мистик Свами Даши и аланский провидец Константин Гецати.

Для тех, кто не успеет или по каким-то причинам не сможет посетить сибирский кастинг, может сделать это в Москве. Там отбор проходит с 26 ноября по 21 января.

- Оба наших наставника сразу предупредили, что попасть к ним человеку совсем без способностей нельзя. Мы ждём всех, кто когда-либо замечал в себе хоть что-то странное. Например, видел сны, которые сбывались. Или помогал найти пропажи. А может даже был напуган появлением сущностей из потустороннего мира. После довольно несложных проверок и тестов мы пригласим самых способных претендентов в Москву. И уже здесь Свами Даши и Константин Гецати лично выберут воспитанников, - говорит Анна Девицкая, креативный продюсер проекта.

Проект выйдет в эфир ТНТ в 2019 году.