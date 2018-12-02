Момент наезда на пешехода попал на видео

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-02T10:37:18+03:00

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Момент, когда легковушка сбила пешехода на одной из барнаульских улиц, попал на видео.

В описании говорится, что авария произошла на улице Попова, рядом со Сбербанком. В на кадрах с видеорегистратора видно, как сначала останавливается машина в крайнем правом ряду, для того чтобы пропустить пешехода (дело было на пешеходном переходе), затем автомобиль, откуда ведется съемка, а вот легковушка из крайнего левого ряда решила, что правила ей не писаны и можно не снижать скорость перед «зеброй».

Наезд на пешехода, Барнаул.Автор: Алексей Шиловский

В итоге водитель «усадил» пешехода на капот. Насколько серьезны оказались травмы пострадавшего не уточняется. Тем не менее, после наезда мужчина попытался встать, а потом сделать несколько шагов. Это у него получилось с трудом – он хромал. В этот момент к нему подошел водитель, сбивший его.

После того, как видео было опубликовано, в группе Barnaul22 начался спорт кто прав, а кто виноват в данной ситуации. Как бы то ни было, согласно ПДД, водитель при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. А этого водитель не сделал.