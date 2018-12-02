Жители Барнаула жалуются на грязную питьевую воду

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-02T09:29:36+03:00

По цвету она больше напоминает нефть.

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Жители барнаульскоего поселка Лебяжье жалуются на грязную питьевую воду, которая течет из крана.

По идее вода действительно должна быть питьевой, но на деле это совершенно не так.

- Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели. Звонили в Водоканал, они обещали разобраться, оставлял заявку на выезд лаборатории, но результата нет и лаборатория не приезжала, – рассказал участник сообщества Barnaul22 Владимир Митрофанов.

При этом мужчина приложил два снимка: один был сделан неделю назад, а один сегодня и разницы между ними никакой. Это даже водой назвать сложно – обычная черная жижа.

Как позже отписались жители поселка Центральный, у них уже давно такая вода течет из крана. Некоторые участники паблика сравнивают ее по цвету с нефтью.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная ситуация. В этом году на качество питьевой воды жаловались и жители Авиатора. Проблемы также долго не могли решить.