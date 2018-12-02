Жители Барнаула жалуются на грязную питьевую воду
Жители барнаульскоего поселка Лебяжье жалуются на грязную питьевую воду, которая течет из крана.
По идее вода действительно должна быть питьевой, но на деле это совершенно не так.
- Из водопроводного крана бежит грязь. Наблюдаем это уже больше недели. Звонили в Водоканал, они обещали разобраться, оставлял заявку на выезд лаборатории, но результата нет и лаборатория не приезжала, – рассказал участник сообщества Barnaul22 Владимир Митрофанов.
При этом мужчина приложил два снимка: один был сделан неделю назад, а один сегодня и разницы между ними никакой. Это даже водой назвать сложно – обычная черная жижа.
Как позже отписались жители поселка Центральный, у них уже давно такая вода течет из крана. Некоторые участники паблика сравнивают ее по цвету с нефтью.
Стоит отметить, что это уже не первая подобная ситуация. В этом году на качество питьевой воды жаловались и жители Авиатора. Проблемы также долго не могли решить.