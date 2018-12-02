Автобус и троллейбус столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-02T07:41:39+03:00

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В Барнауле в воскресенье утром, 2 декабря, произошло столкновение автобуса с троллейбусом.

Как сообщают подписчики сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нового рынка.

- Автобус 17-го маршрута врезался в троллейбус, который стоял на остановке, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, авария произошла из-за гололеда. Водитель автобуса просто-напросто не смог вовремя затормозить. В связи с этим, большинство участников паблика тут же определили виновника ДТП – дорожные службы, которые по их мнению, недостаточно хорошо справляются со своей работой. На остановках действительно очень большие накаты и транспорту сложно подъезжать, тормозить и потом снова трогаться. Кроме того, нередки и случаи, когда и пассажиры при посадке и выходе из транспорта падают, иногда даже под колеса.

О том, есть ли пострадавшие в данном происшествии, не сообщается.