Вор обокрал сельский магазин, а добычу спрятал в снегу

СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-02T08:11:43+03:00

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В Алтайском крае полицейские задержали воришку, который обокрал магазин, а всю свою добычу припрятал в снегу.

Инцидент произошел накануне ночью в селе Ельцовка Троицкого района. 36-летний рецидивист взломал замки входной двери местного магазина и украл оттуда продукты питания, алкоголь, сигареты, обувь, одежду, канцелярские товары и сварочный аппарат.

- Точный список всего того, что он смог унести, а также сумму материального ущерба установят позже, после завершения ревизии, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Все то, что мужчина смог украсть, он уложил в шесть полипропиленовых мешков и закопал их в снегу во дворе своего дома. Уже позже полицейские нашли их там.

Позже выяснилось, что подозреваемый сам себя «сдал». Местный участковый заметил, что если раньше мужчина никогда не чистил снег во дворе, то в этот день все дорожки были в порядке.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.