Парень с девушкой украли хаски в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-02T08:12:13+03:00

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В Барнауле молодой человек и его девушка вечером в субботу, 1 декабря, украли собаку породы хаски, но к счастью, их быстро задержали.

В группе «Инцидент Барнаул» сообщается, что все произошло в Индустриальном районе. Около десяти часов вечера на улице Балтийской, 105. Хозяйка оставила своего пса на входе в магазин, а сама отправилась за покупками. В тот момент на крыльце стоял молодой человек с девушкой. Судя по кадрам с записи камеры наблюдения, они обсуждали собаку, потому что несколько раз оборачивались в ее сторону.

Парень с девушкой увели чужую собаку (Инцидент Барнаул).Инцидент Барнаул - будь в курсе всех происшествий столицы Алтайского края Группа ВКонтакте - https://vk.com/incident22

Немного помявшись, парень зашел в магазин, немного походил между стеллажами и вышел обратно на улицу. Возможно изучал сколько внутри человек и заметят ли его они. Когда он понял, что на кассе никого нет и свидетели не скоро появятся, то вместе с подругой шагнул в сторону собаки, отвязал его и увел в сторону Северо-Власихинского проезда.

Когда хозяйка вышла из магазина и увидела, что собаки нет, сразу же обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей. Пока ждала наряд, решила самостоятельно осмотреть ближайшие дворы. Удивительно, но вскоре увидела своего питомца вместе с теми, кто его увел.

- Парень объяснил свои действия тем, что им стало жалко собаку, что она якобы замерзла, - говорится в сообщении.

Понесет ли какую-то ответственность молодой человек не сообщается.