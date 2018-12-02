2018-12-02T06:16:50+03:00
Происшествия

Молодой селянин попался на хранении наркотиков

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Анна СЕМИНА
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Наркотики нашли в печиНаркотики нашли в печиФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Полицейские по наводке обнаружили в доме жителя села Покровка Локтевского района Алтайского края залежи наркотиков.

В дом 24-летнего селянина стражи правопорядка пришли накануне. Они провели осмотр жилища и обнаружили в нем более трехсот граммов вещества растительного происхождения. Появилась версия, что это марихуана. Ее отправили на экспертизу и специалисты подтвердили, что это она и есть. Общая масса найденного наркотика составила 346 граммов.

- «Травку» нашли в печи и в металлической банке, - сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Молодой селянин признался, что коноплю он собирал около собственной усадьбы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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