2018-12-02T05:51:27+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» дома обыграл «Трансгаз-Ставрополь»

Матч завершился со счетом 3:1
Анна СЕМИНА
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ВК "Университет"ВК "Университет"Фото: Анна СЕМИНА
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Волейболисты барнаульского клуба «Университет» в субботу, 1 декабря, провели домашний матч с командой «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска и обыграли его.

Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «А». Подопечные Ивана Воронкова смогли обыграть своего соперника из Георгиевска по итогам четырех партий – 3:1 (25:23, 25:27, 25:20, 25:19).

Благодаря вчерашней победе наша команда с восьмого места турнирной таблицы поднялась сразу на шестое. Теперь в активе «Университета» 19 очков. Не исключено, что барнаульцам удастся закрепиться в этом положении.

В воскресенье, 2 декабря, в барнаульском спортивном комплексе «Победа» (улица Антона Петрова, 146 г). Начало в 17.00. Вход для болельщиков свободный.

В следующий раз увидеть «Университет» на родной площадке можно будет 15 и16 декабря. Барнаульцы сыграют с командой «Динамо» из Челябинска. Это будут последние домашние матчи в этом году.

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