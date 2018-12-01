2018-12-01T16:15:43+03:00
Общество

На Алтае арестовали имущество застреливших трех косуль браконьеров

Иван ОЛЕКСЮК
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В Усть-Калманский районный суд направлено уголовное дело по факту незаконной охоты. На имущество браконьеров наложен арест.

Двое мужчин, у которых не было разрешений, в январе 2017 года незаконно, отстрелили трех самцов сибирской косули. По данным прокуратуры, дичь они загоняли на снегоходе. Ущерб государству оценивается в 180 тыс. рублей.

- Сложность в раскрытии преступления и расследования уголовного дела заключалась в отсутствии свидетелей незаконной охоты, сокрытии обвиняемыми от органов полиции снегохода, на котором осуществлялась охота, а также внесения ими изменений в конструкцию карабинов, - сообщает старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края Константин Фаст.

Чтобы доказать их вину, проведено 10 экспертиз, допрошено более 20 свидетелей, выполнен ряд процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий. Для установления истины по делу привлечен специалист в области экологии, который установил последовательность незаконных действий браконьеров, повадки животного и другие особенности данного преступления.

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