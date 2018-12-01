На трассе Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-01T13:29:36+03:00

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ДТП на алтайской трассе. На дороге Барнаул – Камень-на-Оби молоковоз слетел в кювет. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- Авария произошла на участке в районе села Юдиха. Дорогу посыпают шлаком для того, чтобы вытянуть его на трассу, - сообщает паблик.

Водителей предупреждают о гололеде на дорогах. Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение. Накануне из-за разгула стихии в нескольких районах произошли обрывы линий электропередач – несколько сел остались без воды и света из-за аварий.

Также в субботу, 1 декабря, в Барнауле произошло ДТП - автомобиль занесло при спуске с горы на Красноармейский проспект. В результате пострадала молодая девушка, ее доставили в больницу.

Водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.