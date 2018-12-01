В Новоалтайске грабитель напал на молодую девушку

1 Дек. 12:34 2018-12-02T08:13:00+03:00

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В ночь на 1 декабря в Новоалтайске у дома по улице Советов неизвестный мужчина силой выхватил из рук 23-летней девушки сотовый телефон и скрылся с ним в ближайших дворах.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Новоалтайску совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю был задержан местный житель 1983 года рождения. Похищенный телефон стражи правопорядка изъяли и вернули его потерпевшей, - сообщает краевое управлении МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи - лишение свободы на срок до семи лет.