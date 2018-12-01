Сергей Дугин проверил, как убирают в Барнауле снег

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-01T12:32:13+03:00

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Мэр Барнаула провел объезд всех городских районов с целью проверки организации уборки снега. Особое внимание было уделено состоянию крыш и внутридворовых проездов.

Например, во дворе дома по проспекту Калинина,12 управляющей компанией произведена очистка кровли от снега и сосулек. В ближайшее время с придомовой территории вывезут счищенный снег.

- Организована работа техники и людей по очистке крыш домов по ул. Молодежная, находящихся в ведении УК «Городской департамент коммунального хозяйства». Во дворе дома по пр-кту Красноармейский, 131 очищена территория, но есть вопросы по ледяным наростам, которые свешиваются прямо с козырьков подъездов, - сообщает пресс-центр мэрии.

- Районным администрациям необходимо активизировать взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно реагировать на изменения погоды. Через предписания и административные штрафы понуждайте управляющие компании к выполнению их обязанностей по зимнему содержанию домов и дворовых территорий, не дожидаясь жалоб жильцов, - указал Сергей Дугин главам районных администраций.

Сергей Дугин также напомнил руководителям районов о необходимости каждодневного контроля за подъездными путями и подходами к школам, детским садам, поликлиникам.