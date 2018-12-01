Серийного грабителя задержали в Бийске

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-01T09:27:12+03:00

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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Приобский» Межмуниципального управления МВД России «Бийское» задержали бийчанина, подозреваемого в совершении серии грабежей.

Как сообщает краевое управление МВД России, 26-летний житель наукограда написал явки с повинной по пяти фактам открытого хищения имущества. В частности, молодой человек признался, что в начале декабря 2016 года по улице Декабристов напал на одинокую женщину и, применив насилие, вырвал из её рук сумочку. Добычей грабителя стали сотовый телефон и три с половиной тысячи рублей.

Все последующие нападения, в которых сознался подозреваемый, были им совершены в 2017 году. Действовал злоумышленник, как правило, в тёмное время суток, нападал исключительно на женщин. Уголовные дела, возбуждённые по данным фактам, объединены в одно судопроизводство. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам.