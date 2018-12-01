Барнаулец пожаловался на супругу, которая обещала его убить

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-01T09:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульские полицейские задержали местную жительницу 1984 года рождения, которую подозревают в угрозе убийством мужу.

Барнаулец обратился за помощью к сотрудники пункта полиции «Докучаево» отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу. По предварительной информации, между подозреваемой и ее супругом произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина угрожала убийством кухонным ножом. Супруг обратился в органы внутренних дел. После женщина дала признательные показания.

Как сообщает краевое управление МВД России, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного Кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).