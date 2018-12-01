Очевидцы: после ДТП в Барнауле в салоне автомобиля зажало женщину

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-01T07:42:12+03:00

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В субботу, 1 декабря, произошла авария в результате которой, машина потеряла управление, автомобиль отбросило на трамвайные пути и в столб.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22», ДТП произошло на спуске с горы на проспекте Красноармейский. Автомобиль вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. По словам очевидцев, в салоне зажало женщину. МЧС, реанимация на месте.

Водители жалуются на дорожников, которые плохо обработали улицы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

- Водители, будьте осторожны! Гололед, дороги плохо обработаны. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Вас ждут дома, - пишет Елена Ковалева.

- Напишут, что водитель не учёл дорожные условия, а не то, что дорожники не следят за дорогами, - считает Максим Жерновский.

- Водитель не учел того, что дорожники не следят за дорогами, - добавил Саша Семенов.